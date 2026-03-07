Το Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δημοσίευσε την Τετάρτη στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να εκτόξευσε πολύ περισσότερους πυραύλους και drones προς χώρες του Κόλπου απ’ ό,τι προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το πρακτορείο Anadolu, το Ιράν εκτόξευσε δυόμισι φορές περισσότερους πυραύλους και είκοσι φορές περισσότερα drones προς χώρες του Κόλπου σε σχέση με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, περίπου 200 πύραυλοι και 100 drones κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ σε 123 κύματα επιθέσεων, ενώ προς τα κράτη του Κόλπου εκτοξεύθηκαν περίπου 500 πύραυλοι και 2.000 drones.

Η εφημερίδα The New Arab αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα πάντως με τους αριθμούς αυτούς, κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου οι επιθέσεις του Ιράν προς χώρες του Κόλπου και άλλες αραβικές χώρες περιλάμβαναν:

812 drones και 186 πυραύλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

92 drones και 74 πυραύλους προς το Μπαχρέιν

46 drones και 116 πυραύλους προς το Κατάρ

36 drones και 13 πυραύλους προς την Ιορδανία

5 drones προς το Ομάν

384 drones και 178 πυραύλους προς το Κουβέιτ

3 drones και 2 πυραύλους προς την Κύπρο

13 drones και 2 πυραύλους προς τη Σαουδική Αραβία

καθώς και 70 πυραύλους και drones προς το Ιρακινό Κουρδιστάν.

Όσον αφορά τα θύματα από τους ιρανικούς βομβαρδισμούς την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου:

στο Ιράκ σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 5,

στο Κουβέιτ σκοτώθηκαν 4 και τραυματίστηκαν 35,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σκοτώθηκαν 3 και τραυματίστηκαν 68,

στο Ομάν σκοτώθηκαν 3 και τραυματίστηκαν 4,

στο Κατάρ τραυματίστηκαν 16 άτομα,

στο Μπαχρέιν σκοτώθηκε 1 άνθρωπος και τραυματίστηκαν 4,

στην Ιορδανία τραυματίστηκαν 5 άτομα.

Το ίδιο ινστιτούτο εκτιμά επίσης ότι μέχρι την Τρίτη η ισραηλινή αεροπορία είχε καταστρέψει 300 πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων μέσα στο Ιράν, καθώς και περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να κατέστρεψε 17 ιρανικά πλοία και υποβρύχια.

Αν τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, φαίνεται ότι παρότι το Ιράν θεωρεί το Ισραήλ βασικό του εχθρό, κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής του ισχύος προς τις γειτονικές χώρες του Κόλπου -ακόμη και προς κράτη με τα οποία διατηρεί συνήθως σχετικά καλές σχέσεις- επειδή φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Ισραηλινές εκτιμήσεις, όπως αυτές που δημοσίευσε και η εβραϊκή ιστοσελίδα Ynet, υποστηρίζουν ότι οι έντονες ιρανικές επιθέσεις προς χώρες του Κόλπου έχουν κυρίως στρατηγικό στόχο: η Τεχεράνη προσπαθεί να πιέσει τα κράτη του Κόλπου να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να σταματήσει η επίθεση ή τουλάχιστον να περιοριστεί η διάρκειά της. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, αυτό θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέσο πίεσης που διαθέτει το Ιράν και γι’ αυτό το χρησιμοποιεί χωρίς δισταγμό.

«Κλειδί» η εμβέλεια

Ένας ακόμη λόγος σχετίζεται με την εμβέλεια των όπλων. Το Ιράν διαθέτει μεγάλο αριθμό πυραύλων με εμβέλεια από 300 έως 600 χιλιόμετρα, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν εύκολα χώρες του Κόλπου και ενεργειακές εγκαταστάσεις στις ακτές του Περσικού Κόλπου. Διαθέτει επίσης χιλιάδες επιθετικά και «καμικάζι» drones, τα οποία συχνά είναι πιο ακριβή από τους πυραύλους και πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το ισραηλινό site, υπάρχουν και στόχοι στον Κόλπο που θεωρούνται «εύκολοι», κυρίως στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών. Αυτοί μπορούν να πληγούν με εκρηκτικά που μεταφέρουν τα drones Shahed-136, τα οποία λειτουργούν ως drones μίας χρήσης (καμικάζι). Για τέτοιους στόχους το Ιράν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ακριβούς βαλλιστικούς πυραύλους όπως αυτούς που χρησιμοποιεί εναντίον του Ισραήλ. Αντίθετα, συχνά χρησιμοποιεί αντιπλοϊκούς πυραύλους που εκτοξεύονται είτε από τις ακτές του Ιράν είτε από ταχύπλοα σκάφη που επιχειρούν στα νερά του Κόλπου.

Δορυφορική εικόνα δείχνει ζημιές μετά από επίθεση με drone στο διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura στη Σαουδική Αραβία, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν εννέα βαλλιστικούς πυραύλους

Όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέρριψαν εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εντοπίστηκαν την Παρασκευή, ενώ εντόπισαν και 112 drones, τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν.

«Τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 109 από τα drones, ενώ τρία έπεσαν μέσα στη χώρα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

«Από την αρχή της απροκάλυπτης ιρανικής επιθετικότητας, τα συστήματα αεράμυνας έχουν εντοπίσει 205 βαλλιστικούς πυραύλους και έχουν καταστρέψει τους 190. Δεκατρείς έπεσαν στη θάλασσα και δύο κατέληξαν στο έδαφος της χώρας», πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι εντοπίστηκαν συνολικά 1.184 ιρανικά drones, από τα οποία αναχαιτίστηκαν τα 1.110, ενώ 74 κατέπεσαν μέσα στη χώρα. Τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν και κατέρριψαν επίσης οκτώ πυραύλους cruise.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τρεις θανάτους -ενός Πακιστανού, ενός Νεπαλέζου και ενός πολίτη από το Μπαγκλαντές- ενώ 112 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε υψηλή ετοιμότητα

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα και είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση σε κάθε ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, με στόχο την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και εναντίον χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ως αντίποινα για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, στις οποίες σκοτώθηκαν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και πολλοί ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές.