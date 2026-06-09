Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναθεωρητική στρατηγική της Άνκυρας, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προβαίνει σε μια άκρως προκλητική ομιλία από το τουρκικό προεδρικό μέγαρο, η οποία στρέφεται ευθέως κατά της υπόστασης και της κυριαρχίας των κρατών που κέρδισαν την ελευθερία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο Τούρκος πρόεδρος, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, παρουσίασε ένα δόγμα «αέναης κρατικής συνέχειας», διεκδικώντας ουσιαστικά την ιστορική και πολιτική κληρονομιά εδαφών σε τρεις ηπείρους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε:

«Σε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη που εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία, από τον Καύκασο έως τα βάθη της Αφρικής, οι πρόγονοί μας άφησαν το αποτύπωμά τους, ίδρυσαν κράτη και διαμόρφωσαν την ιστορία. Από το Σογιούτ ξεκίνησε η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία για περισσότερα από 600 χρόνια ύψωνε τη σημαία της σε τρεις ηπείρους και επτά διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ολοκλήρωσε τον ιστορικό της κύκλο, τη θέση της πήρε η νεαρή Δημοκρατία μας. Όπως λέμε πάντοτε, η Τουρκική Δημοκρατία δεν είναι το πρώτο αλλά το τελευταίο κράτος που ιδρύσαμε σε αυτά τα εδάφη. Το επισημαίνω ιδιαίτερα, διότι, παρότι τα ονόματα των κρατών και των ηγετών τους άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψη της διαχρονικής και αέναης κρατικής συνέχειας παρέμεινε αναλλοίωτη.»

Συνεχίζοντας στο ίδιο επιθετικό ύφος, πρόσθεσε:

«Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προδοσίες και περάσαμε από μεγάλες δοκιμασίες. Ωστόσο, κάθε φορά αναγεννηθήκαμε από τις στάχτες μας, όπως ο Φοίνικας. Μέχρι σήμερα, για τη διασφάλιση της πατρίδας μας, της κρατικής μας ασφάλειας και του μέλλοντος του έθνους μας, δεν στηριχθήκαμε σε κανέναν άλλο πέρα από τις δικές μας δυνάμεις. Με αυτή τη λογική δώσαμε τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, με αυτή τη λογική ιδρύσαμε τη Δημοκρατία μας και με αυτή τη λογική αποκρούσαμε τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας μας. Την ίδια προσέγγιση ακολουθήσαμε και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας που διαρκεί περισσότερο από 40 χρόνια.»

Δικαιολόγηση των εισβολών σε Συρία και Ιράκ

Πέρα από τις ιστορικές διαστρεβλώσεις, η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου επεκτάθηκε και στο παρόν, καθώς επιχείρησε να νομιμοποιήσει τις αυθαίρετες στρατιωτικές επεμβάσεις της χώρας του σε γειτονικά κυρίαρχα κράτη, βαφτίζοντάς τις «δόγμα ασφαλείας».

Ο ίδιος υποστήριξε προκλητικά:

«Στην πορεία αυτή πληρώσαμε βαρύ τίμημα, μπροστά στην Ιστορία και ενώπιον του έθνους μας. Δώσαμε μεγάλες μάχες και πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, εφαρμόσαμε τη στρατηγική της εξάλειψης της τρομοκρατίας στην πηγή της, πετυχαίνοντας κρίσιμες επιτυχίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Έτσι, αφενός διεξαγάγαμε πολυδιάστατο αγώνα εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων και αφετέρου δημιουργήσαμε, μέσω διασυνοριακών επιχειρήσεων, μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των νότιων συνόρων μας. Από τη λήψη των αποφάσεων έως την υλοποίηση των επιχειρήσεων, η διαδικασία των διασυνοριακών επεμβάσεων ανέδειξε την ανεξαρτησία της Τουρκίας.

Δείξαμε ξεκάθαρα ότι όταν διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια, δεν πρόκειται να διστάσουμε μπροστά σε τίποτα. Οι επιχειρήσεις μας στο Ιράκ και τη Συρία κατέρριψαν τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη χώρα μας και εγκαινίασαν μια νέα εποχή στο δόγμα ασφάλειας της Τουρκίας.»

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι η Άνκυρα δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες, αναφέροντας:

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα στην οποία άλλοι αναθέτουν ρόλους σύμφωνα με τα δικά τους σενάρια. Είναι μια χώρα που γράφει τη δική της ιστορία και έχει αποδείξει ότι αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης εξελίξεων στην περιοχή της.

Η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική ασφάλειας. Είναι το όνομα του στρατηγικού οράματος του κράτους μας για τον νέο αιώνα της χώρας. Όταν οι στόχοι μας επιτευχθούν, δεν θα ενισχυθεί μόνο η εσωτερική μας συνοχή, αλλά θα ανοίξουν και νέες προοπτικές για το έθνος μας.

Τη στιγμή που θα χαλαρώσουμε την άμυνά μας, δεν θα μας επιτρέψουν να ζήσουν σε αυτά τα εδάφη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ισχυροί. Στη σύγχρονη αντίληψη περί ασφάλειας, τόσο οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές όσο και οι κυβερνοαπειλές που μπορούν να παραλύσουν το τραπεζικό σύστημα αποτελούν άμεσα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Στα πεδία των συγκρωμάτων, καθοριστικό ρόλο δεν παίζουν πλέον μόνο τα άρματα μάχης και οι πύραυλοι, αλλά και τα λογισμικά.»

Το ψηφιακό πεδίο μάχης και η αμυντική βιομηχανία

Καταλήγοντας, ο Τούρκος πρόεδρος μετέφερε την επεκτατική ρητορική του και στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την κυβερνοασφάλεια με την πολεμική ετοιμότητα της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ενέχει και σοβαρούς κινδύνους. Η αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης ως ζητήματος ασφάλειας, με ηθικές, νομικές και κοινωνικές διαστάσεις, δεν είναι πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα.

Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τις αλλαγές στο πεδίο της ασφάλειας και προετοιμάστηκαν εγκαίρως γι’ αυτές. Επιδιώξαμε διαρκώς να εξελισσόμαστε και, ενισχύοντας την αμυντική μας βιομηχανία, μειώσαμε στο ελάχιστο την εξάρτησή μας από το εξωτερικό.

Την αξία των δυνατοτήτων που διαθέτουμε τη διαπιστώνουμε ξεκάθαρα όταν παρατηρούμε τις κρίσεις που εκτυλίσσονται γύρω μας. Θα συνεχίσουμε, βήμα προς βήμα, να οικοδομούμε τη μεγάλη και ισχυρή Τουρκία, όπως εκφράζεται μέσα από το όραμα του “Αιώνα της Τουρκίας”. Πηγή έμπνευσής μας είναι το έθνος μας. Όσο υπάρχει το τουρκικό έθνος, θα συνεχίσει να υπάρχει και το κράτος μας.»