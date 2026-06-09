Η άγρια επίθεση Σουδανού σε 40χρονο στο Μπέλφαστ που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου έχει προκαλέσει οργή και ταυτόχρονα «μουδιάσει» τους πολιτικούς στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βρετανία.

Οι πιο φιλελεύθεροι και τα μέλη της κυβέρνησης ζητούν αυτοσυγκράτηση, αναφέροντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς η άγρια επίθεση δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια και τις έρευνες έχει αναλάβει η αστυνομία.

Από την άλλη, συντηρητικοί πολιτικοί και της αντιπολίτευσης έχουν ρίξει τους τόνους σε σχέση με το παρελθόν, καθώς αρκετοί πολίτες θεωρούν πως όταν βρέθηκαν στην εξουσία δεν έκαναν κάτι διαφορετικό από την τωρινή κυβέρνηση που κατηγορούν ή δεν θα έπρατταν γενικώς διαφορετικά.

🚨 SHOCKING: Northern Ireland First Minister Says It’s Not The Day For Immigration Talk – The Focus Should Be On Our “Inclusive And Welcoming Society” After Sudanese Refugee Tries To Behead Man In Belfast Street



Michelle O’Neill (Sinn Féin) was asked at a Stormont press… pic.twitter.com/NJDA6EqWXZ — Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) June 9, 2026

Η οργή των πολιτών ξεχειλίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως, με τα καλέσματα για βίαιες διαμαρτυρίες να είναι απανωτά. «Φορέστε μαύρα ρούχα και ετοιμαστείτε για όλα τα ενδεχόμενα. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας», έγραφε ένα κάλεσμα.

UPDATE:



Message put out by Irish protest leaders:



“All men aged 18 and over, wear dark clothing… and be prepared to fight or be arrested… All businesses must close at 5:30 p.m. tonight, no excuses” https://t.co/qbxP2zrx6a pic.twitter.com/hMcMLBp7Tc — Lord Miles (@Lordmiles) June 9, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης της επίθεσης είναι 30 ετών με καταγωγή από το Σουδάν. Κάποια στιγμή έφτασε στη Γαλλία και από εκεί ταξίδεψε στη Βρετανία το 2023, όπου έλαβε βίζα παραμονής στη χώρα για πέντε χρόνια και έκτοτε βρέθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία.

Οι έρευνες έδειξαν πως δεν έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα της άγριας επίθεσης.

Θλίψη στη Βόρεια Ιρλανδία, κατηγορίες προς τα βρετανικά ΜΜΕ

Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία αναβάλλονται μετά την αιματηρή επίθεση.

Ταυτόχρονα, αρκετοί κατηγορούν τα ΜΜΕ της Βρετανίας για την κάλυψη που προσφέρουν στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι «αν ο δράστης δεν ήταν μετανάστης με άσυλο, αλλά ντόπιος», τότε θα είχαν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες της ζωής του, κι ας μην σχετίζονταν με την υπόθεση.

Belfast ‘attempted beheading’: has the UK descended into anarchy?https://t.co/iClZDxDLUK — K1w1🇳🇿🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@K1w127) June 9, 2026

Ένα από τα βρετανικά ΜΜΕ που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες αντιδράσεις είναι το BBC, το οποίο αρκετοί κατηγόρησαν ότι μετέδωσε την είδηση, χρησιμοποιώντας τη γραφειοκρατική και τυπική γλώσσα της αστυνομίας, κάτι που φέρεται να μην έχει εφαρμόσει σε εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει μετανάστες.

Προσοχή. Σκληρές εικόνες με την άγρια επίθεση: