Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μπέλφαστ μια άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με τις Αρχές να ερευνούν περιστατικό που περιγράφεται ως απόπειρα αποκεφαλισμού. Ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου σομαλικής καταγωγής για απόπειρα δολοφονίας.

Αστυνομικοί της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) κλήθηκαν στην οδό Κίναρντ Άβενιου, στο βόρειο τμήμα της πόλης, περίπου στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη και σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών, τον οποίο η αστυνομία αναφέρει ότι πιστεύεται πως είναι σομαλικής καταγωγής, συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «κρίσιμο περιστατικό» και διεξάγουν επείγουσα έρευνα για την υπόθεση.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν πολίτες να επεμβαίνουν προκειμένου να σταματήσουν την επίθεση. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται άνδρας να χτυπά τον φερόμενο ως δράστη με ραβδί χέρλινγκ, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να μαχαιρώνει έναν δεύτερο άνδρα, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, στην περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού, ενώ παρευρισκόμενοι του φωνάζουν να σταματήσει. Ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι».

Στη συνέχεια αρκετοί άνδρες πλησιάζουν τον φερόμενο ως δράστη και επιχειρούν να παρέμβουν, χτυπώντας τον και παλεύοντας μαζί του για αρκετά δευτερόλεπτα, πριν φτάσουν οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή καθώς συνεχίζονται οι έρευνες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκτεταμένο σοκ και καταδίκη, ενώ τόσο η αστυνομία όσο και πολιτικοί αξιωματούχοι εξήραν τη γενναιότητα των κατοίκων που επιχείρησαν να βοηθήσουν το θύμα.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη» και δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «καμία απολύτως ανοχή σε τέτοιες αποκρουστικές σκηνές βίας στους δρόμους μας».

«Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα με το θύμα και ευχαριστώ τους πρώτους διασώστες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που παρενέβησαν», πρόσθεσε.