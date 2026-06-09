Αρκετοί είναι αυτοί που λένε πως ένας καλός ποδοσφαιριστής δεν θα γίνει απαραίτητα και καλός προπονητής, όπως και το ένας μέτριος ποδοσφαιριστής μπορεί να γίνει από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο.

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που ένας ποδοσφαιριστής που ήταν πολύ καλός, έγινε παράλληλα και πολύ καλός προπονητής κερδίζοντας τίτλους.

Στην περίπτωση των Εθνικών ομάδων και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ μόνο τρεις είναι αυτοί που κατέκτησαν ως ποδοσφαιριστές το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην συνέχεια με την ιδιότητα του προπονητή το κατέκτησαν εκ νέου.

Ο λόγος για τους Μάριο Ζαγκάλο, Φραντς Μπεκενμπάουερ και Ντιντιέ Ντεσάν που κατέκτησαν το Μουντιάλ και με τις δύο ιδιότητες.

Μάριο Ζαγκάλο (Βραζιλία)

Ο Μάριο Ζαγκάλο ήταν Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν ως αριστερός εξτρέμ. Σαν ποδοσφαιριστής η πρώτη του συμμετοχή στην Εθνική Βραζιλίας ήταν το 1958 και έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στη Σουηδία.

Τότε η Εθνική Βραζιλίας είχε τετράδα στην επίθεση τους Ζαγκάλο (αριστερό εξτρέμ), Γκαρίντσα (δεξί εξτρέμ), Βαβά (σέντερ φορ) και Πελέ (δεύτερος φορ πίσω από τον Βαβά). Στον τελικό απέναντι στην Σουηδία πέτυχε ένα γκολ και η Βραζιλία στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου.

Στο Μουντιάλ του 1962 στη Χιλή ο Ζαγκάλο σκόραρε το πρώτο γκολ της Βραζιλίας στη διοργάνωση. Αγωνιζόμενος στην αριστερή πλευρά, κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Ζαγκάλο έγινε προπονητής και όταν ανέλαβε την Εθνική Βραζιλίας την οδήγησε το 1970 στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι ο πρώτος που έχει κατακτήσει Μουντιάλ και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής.

Φραντς Μπεκεμπάουερ (Γερμανία)

Ο Φράντς Μπεκενμπάουερ ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 με την Δυτική Γερμανία.

Ως προπονητής ο Μπεκεμπάουερ στο Μουντιάλ του 1990 στην Ιταλία, έκανε το μύθο του ακόμα μεγαλύτερο, καθώς ήταν ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ως παίκτης και προπονητής μετά τον Μάριο Ζαγκάλο.

Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ παραίτήθηκε από την θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού και στην αυτοβιογραφία έγραψε: «Ήταν αντίο χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής. Δεν είχα φλόγα μέσα μου, κανένα πάθος».

Ντιντιέ Ντεσάν (Γαλλία)

Ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει την Εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Είναι ο μοναδικός εν ενεργεία που έχει κατακτήσει Μουντιάλ και ως παίκτης και ως προπονητής. Ως παίκτης κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική το 1989 και το 1998 ο Ντεσάν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Παρίσι και μάλιστα ως αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας.

Μετά το Μουντιάλ του 1998 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και πως θα γίνει προπονητής. Το 2012, ο Ντεσάν ανέλαβε την Εθνική ομάδα της Γαλλίας που βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018 στην Ρωσία και έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και ως παίκτης και ως προπονητής.