Μετά από μία νέα αναζωπύρωση της έντασης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ ανεστάλησαν χθες Δευτέρα, με κάθε πλευρά ωστόσο να απειλεί την άλλη με αντίποινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Είχε προηγηθεί η ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσά τους για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός πριν από δύο μήνες.

Το Ιράν ανακοίνωσε πρώτο ότι σταματά τη στρατιωτική επιχείρησή του εναντίον του Ισραήλ, έπειτα από μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που κάλεσε τα μέρη να παύσουν «αμέσως» πυρ.

«Οι εχθροπραξίες στο μέτωπο αυτό ανεστάλησαν», επιβεβαίωσε κατόπιν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένδειξη της επανόδου της ηρεμίας ήταν ότι το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακοίνωσε νωρίς το πρωί την αποκατάσταση της «ομαλότητας» της λειτουργίας του, την επομένη του ανοίγματος του εναέριου χώρου, που είχε κλείσει την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Έπειτα από 100 ημέρες πολέμου και δύο μήνες αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, εκρήξεις και σειρήνες ήχησαν ξανά στην Τεχεράνη και στο Τελ Αβίβ προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα. Οι ισραηλινές επιδρομές τραυμάτισαν 15 ανθρώπους στο Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Από το βράδυ της Κυριακής οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν κάπου τριάντα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, σύμφωνα με αξιωματικό του στρατού του Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα σε νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, με απολογισμό δύο νεκρούς και είκοσι τραυματίες.

Χθες το μεσημέρι, η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τη «λήξη της επιχείρησης» που χαρακτήρισε «σκληρή ανταπόδοση» στο Ισραήλ. Διεμήνυσε ωστόσο ότι «σε περίπτωση συνέχισης της επίθεσης και των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του νοτίου Λιβάνου», θα ακολουθήσουν «πολύ πιο σκληρές ενέργειες».

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης -και απόστρατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης-, τόνισε πως το Ιράν «έσπασε την εξίσωση που ήταν η κατάπαυση του πυρός στα χαρτιά και η συστηματική παραβίασή της επί του πεδίου».

Τουλάχιστον 14 νεκροί στον Λίβανο

Σε παρόμοιο τόνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως ο στρατός του θα ανταποδώσει «δυνατά» οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση.

Ο Νετανιάχου, που διέταξε βομβαρδισμούς στο Ιράν παρά την ένσταση που πρόβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, πρόσθεσε, «με σεβασμό», ότι το Ισραήλ θα ασκήσει το δικαίωμά του να «αμύνεται», «κάθε φορά που είναι απαραίτητο».

Ο Ισραηλινός υπουργός, Ισραέλ Κατς, συμπλήρωσε ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το ζήτημα της σύγκρουσης του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί, να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν χθες στον νότιο Λίβανο, με τη στοχοποίηση δεκαπέντε κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι και πλέον να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό.

Η Χεζμπολάχ από την άλλη ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρία βλήματα εξαπολύθηκαν «προς την κατεύθυνση ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο» και ότι ένα βλήμα «έπεσε κοντά σε στρατεύματα», χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς.

Οι Χούθι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που τις τελευταίες ημέρες εκφράζει δυσαρέσκεια και διαφωνίες με τον κ. Νετανιάχου, του τηλεφώνησε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κι απαίτησε οι εχθροπραξίες να σταματήσουν, πριν από την ιρανική ανακοίνωση.

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, πρέπει να παύσουν πυρ αμέσως», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που φέρεται να θέλει να γυρίσει τη σελίδα του εξαιρετικά αντιδημοφιλούς στις ΗΠΑ πολέμου αυτού, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η έστω προσωρινή νέα ανάφλεξη θα «πλήξει» τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν, που μεσολαβεί, συνεχίζονται, ανέφερε η ιρανική διπλωματία, κάτι που επιβεβαίωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια που η διαδικασία επιβραδύνεται από την «άγνοια ή την ηλιθιότητα».

Τροφοδοτώντας τις ανησυχίες πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί ξανά, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι κατέρριψε «εναέριο ύποπτο στόχο από την Υεμένη» -drone-, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την ανακοίνωση των σιιτών ανταρτών Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας αυτής, πως επιτέθηκαν εναντίον του Ισραήλ και ότι κηρύσσουν απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για σκάφη συνδεόμενα με αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, άλλη θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας.

Με αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αν και όχι μεγάλη, παρά την αναστολή των εχθροπραξιών, καθώς το στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε κατά 1,25% στα 94,25 δολάρια, αυτή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, κατά 0,84%, στα 91,30 δολάρια.