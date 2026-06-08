Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα το πρωί την Τεχεράνη, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η προέλευσή της. Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), ταρακούνησε το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο κέντρο της Τεχεράνης, ανέφερε ο δημοσιογράφος, ο οποίος παρίστατο σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακούστηκαν και εκρήξεις από την ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται το al Jazeera, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν drone «του αμερικανοσιωνιστή εχθρού» πάνω από την Τεχεράνη.

Ο ήχος εκρήξεων ακούστηκε και στην Ισφαχάν, πρόσθεσε το Mehr.

Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη κάνει λόγο για ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων και απαντά αναλόγως.

Πάντως η Τεχεράνη επιμένει ότι η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε και κατέστρεψε αμυντικά συστήματα στο Ιράν έπειτα από τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του ισραηλινού εδάφους.

«Πριν από λίγη ώρα, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού (…) πραγματοποιήσαν μεγάλης κλίμακας επιδρομή κατά στρατηγικών αμυντικών συστημάτων» στο Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζοντας ότι τα ιρανικά αυτά συστήματα καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «τα αμυντικά αυτά συστήματα είχαν αναπτυχθεί πρόσφατα σε ολόκληρη την χώρα για την αποκατάσταση των ικανοτήτων ανίχνευσης και άμυνας».

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε ένα «επικίνδυνο παιγνίδι» βάζοντας στο στόχαστρο βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Οι Φρουροί δηλώνουν ότι απάντησαν σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά ιρανικού πετροχημικού συμπλέγματος με πυραυλική επίθεση εναντίον παρόμοιας ισραηλινής υποδομής στην περιοχή της Χάιφας.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι περαιτέρω επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στην περιοχή θα έχουν συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, συνέπειες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνες οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νυχτερινή ανταλλαγή πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδείνωση «μίας χαώδους διπλωματικής διαδικασίας» με τις ΗΠΑ και θα αυξήσει την καχυποψία απέναντι στην Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγαΐ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με την μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται παρά την επανάληψη των εχθροπραξιών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία επιδεικνύει εξαιρετική αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις παραβιάσεις της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άμεση ευθύνη για τις πρόσφατες παραβιάσεις της εκεχειρίας, το Ισραήλ δεν αναλαμβάνει ανεξάρτητα δράση χωρίς να συμβουλευθεί τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ανέλαβαν νωρίτερα την ευθύνη για επίθεση με πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού», επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν «πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος” και “θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», τόνισε.

«Μεγάλη ανησυχία» εξέφρασε η Κίνα

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα «μεγάλη ανησυχία» για την επανάληψη των αμοιβαίων επιθέσεων του Ιράν και του Ισραήλ και είπε ότι ελπίζει πως η κατάπαυση πυρός θα τηρηθεί.

«Η Κίνα είναι πολύ ανήσυχη για την παρούσα κατάσταση», δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λι Ζιάν.

«Ας ελπίσουμε ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για κατάπαυση του πυρός, θα διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, θα συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και θα καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συνολική και με διάρκεια κατάπαυση του πυρός», είπε.

Το Πεκίνο απηύθυνε εκ νέου προειδοποίηση στους υπηκόους του. Η πρεσβεία της Κίνας στο Ισραήλ τους κάλεσε, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης, να παραμένουν σε εγρήγορση και να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες, να μείνουν μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ευαίσθητα σημεία, να μειώσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις τους και να σπεύσουν αμέσως σε αντιαεροπορικά καταφύγια μόλις λάβουν προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνά τους ή ηχήσουν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού».