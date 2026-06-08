Παρά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση, η ένταση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Οκτωβρίου. Νέες ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας 8/6.

Ο κίνδυνος να τυλιχτεί η περιοχή για άλλη μια φορά στις φλόγες είναι μεγάλος, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 07:02 και στις 07:35 ότι εκτοξεύτηκαν άλλες δυο ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. «Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Νωρίτερα, είχαν κάνει παρόμοια ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ έπειτα από σειρήνες συναγερμού. Ο ένας είδε αναχαίτιση τουλάχιστον ενός πυραύλου πάνω από την ιερή πόλη. Άλλος μετέδωσε πως κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια.

Σύμφωνα με το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έχει καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Το Ιράν ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στη Νεβατίμ και την Τολ Νοφ. «Η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς (…) εναντίον πολλών θέσεων ραντάρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές» στο Ιράν, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, και η Τελ Νοφ, στο κεντρικό, είναι δύο μεγάλες βάσεις.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Προηγουμένως, η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB ανέφερε μέσω Telegram ότι ακούστηκαν «πολλαπλές εκρήξεις» στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν».

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκκενώνεται η ειδική πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, όπου στεγάζονται δεκάδες πετροχημικά συγκροτήματα.

Πού χτύπησε το Ισραήλ στο Ιράν

«Πριν από μερικά λεπτά η εταιρεία πετροχημικών Karoon στη Μαχσάχρ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης και επλήγη από βλήματα του σιωνιστή εχθρού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε μέρος των εγκαταστάσεών της», επεσήμανε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον πετροχημικού εργοστασίου στη Μαχσάχρ, πόλη-λιμάνι στην περιοχή του Κόλπου. «Πριν από λίγη ώρα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πολλούς στόχους στο συγκρότημα πετροχημικών της Μαχσάχρ», επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Κάνοντας λόγο για «σοβαρό σφάλμα» του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός είχε διαμηνύσει πως θα ανταπέδιδε «με δύναμη» την ιρανική επίθεση μόλις λάμβανε «το πράσινο φως». Διαβεβαίωσε εξάλλου πως «όλοι» οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Ακόμη, έκανε λόγο νωρίς το πρωί για εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν. Δεν διαπιστώθηκαν ούτε ζημιές ούτε θύματα.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις χθεσινές εκτοξεύσεις «προειδοποίηση», σε ανταπόδοση για τον ισραηλινό βομβαρδισμό νοτίων προαστίων της Βηρυτού, συμπληρώνοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε «πιο σθεναρή ανταπόδοση».

Στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, οχυρό του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους είκοσι χθες παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει κηρυχθεί αλλά μένει μόνο στη θεωρία.

Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως θέλει το ζήτημα να τεθεί χωριστά, για το Ιράν ο πόλεμος είναι ένας και το ζήτημα του Λιβάνου είναι αδιαχώριστο.

«Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε σοβαρό λάθος επιλέγοντας για ακόμη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», ανέφερε χθες ο ταξίαρχος, Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Προοπτική συμφωνίας υπό αμφισβήτηση

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου. Αλλά οι διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης έκτοτε δεν έχουν φέρει καρπούς και οι δύο πλευρές ενεπλάκησαν τις τελευταίες ημέρες σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών γύρω από το στενό του Ορμούζ – καθώς δεν μοιάζει πιο κοντά ο τερματισμός του πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συζήτησε τηλεφωνικά χθες βράδυ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προοπτική συμφωνίας Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες ούτε του ενός, ούτε του άλλου.

«Είμαστε κοντά στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. Θα είναι καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα», είπε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Οι δύο ηγέτες είχαν ήδη τεταμένη συνομιλία πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, που εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για την κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Κατόπιν, αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους Financial Times ότι «δεν θα έχουν καμία επίπτωση» στη διαδικασία με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας. Διότι «εγώ αποφασίζω. Δεν αποφασίζει αυτός», όπως τόνισε αναφερόμενος στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ως τώρα, ο Νετανιάχου δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση για την αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 2% και πλέον στις αγορές της Ασίας, με τα προθεσμιακά συμβόλαια για τις παραδόσεις Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, να κλείνονται σε επίπεδο πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

«Η επανέναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», τόνισε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ μέσω X, καλώντας τα μέρη να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και να «αποκλιμακώσουν αμέσως» και να συνεχιστούν οι «διαπραγματεύσεις» ώστε να επιτευχθεί «διαρκής διευθέτηση».

Νωρίτερα, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Ιράν απείλησε πως θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή μετά τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Σχολεία κλειστά

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες βράδυ πως κλείνει τον εναέριο χώρο του. Η Συρία έκανε γνωστό πως κλείνει επίσης μέρος του εναέριου χώρου της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό πως κλείνουν επίσης τον εναέριο χώρο στο δυτικό τμήμα της χώρας. Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, «ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Κατά το ίδιο πρακτορείο, ο σύμβουλος της ιρανικής διπλωματίας, Αλί Σαφαρί, δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων έγιναν «έπειτα από έναν και πλέον μήνα αυτοσυγκράτησης» παρά «τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σε άλλη συνέντευξή του, στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν «δεν θα βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις» ωστόσο επέμεινε, όπως επαναλαμβάνει εδώ και εβδομάδες, ότι τα μέρη είναι «πολύ κοντά» σε συμφωνία.

Τα σημεία όπου υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις παραμένουν ωστόσο πολλά. Για το στενό του Ορμούζ, για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ουράνιο που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό, όπως και για την τύχη των πόρων του Ιράν που έχουν παγώσει στο εξωτερικό λόγω αμερικανικών και άλλων κυρώσεων, τα χάσματα δεν μοιάζουν να έχουν γεφυρωθεί.

Οι προσπάθειες ωστόσο συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, που βρισκόταν χθες στην Τεχεράνη, κόμισε «ειδικό γράμμα» με αποδέκτη τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που περιείχε «πολύ σημαντικό μήνυμα».

Το περιεχόμενο δεν διευκρινίστηκε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε χθες Κυριακή το βράδυ τις «τελευταίες εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή, του Πακιστάν, και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.