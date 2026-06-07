Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μετά την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τη νέα κλιμάκωση.

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να «επιστρέψει στο τραπέζι και να κάνει συμφωνία», υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία και ότι θεωρούσε πιθανή την υπογραφή της ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εξέφρασε απογοήτευση για την τελευταία κλιμάκωση, λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο.