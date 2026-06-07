Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς ισραηλινό έδαφος, ενεργοποιώντας άμεσα τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση της απειλής.

🚨 Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel. https://t.co/BtjlfxOegW — Israel Defense Forces (@IDF) June 7, 2026

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εν μέσω φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Iran launched missiles toward northern Israel tonight, with the Israeli military reporting four missiles were fired and intercepted by air defenses. The attack marks the first direct Iranian missile strike on Israel since the April ceasefire. #Iran pic.twitter.com/JWpBYDyMCt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2026

BREAKING: Israeli army says missiles fired from Iran towards Israel



🔴 LIVE updates: https://t.co/S3tBSGFGv5 pic.twitter.com/S3CysSu0GZ — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 7, 2026

Λίγο μετά την επίθεση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δημοσίευσε φωτογραφία που απεικονίζει τη σημαία του Ιράν δίπλα με αυτή του Λιβάνου.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για «αποφασιστική» απάντηση μετά την τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Νταχίγιε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές βάσεις και τα ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν πλέον νόμιμους στόχους λόγω των εχθρικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της «παραβίασης των συμφωνιών για τον Λίβανο». «Απέδειξαν ότι καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύος», έγραψε στο X.

Απογοήτευση Τραμπ: Εντάξει ρίξατε τους πυραύλους σας ελάτε να κάνουμε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μετά την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τη νέα κλιμάκωση.

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό», δήλωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε απογοήτευση για την τελευταία κλιμάκωση, λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο.