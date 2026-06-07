Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι πυραυλικές επιθέσεις δεν θα βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Σίγουρα δεν θα βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις» είπε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Αν ο Μπίμπι τους χτυπήσει ξανά, αυτό απλώς θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 47 χρόνια ή τα τελευταία 3.000 χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχτεί στον αέρα λόγω όσων συμβαίνουν τώρα. Θα καλέσω τον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην προχωρήσει σε αντίποινα. Ο καθένας έκανε το “κομμάτι” του. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το δικό του πλήγμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα», δήλωσε.

«Η αντίδραση θα είναι σκληρή», είπε ο αξιωματούχος του Ισραήλ

Πάντως όπως μεταδίδει το ισραηλινό ynet, σε συζήτηση για θέματα ασφάλειας που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας, η εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν δεν επιθυμεί να «παραβιάσει τους κανόνες» και επιδιώκει να περιοριστεί σε μια μετρημένη και περιορισμένη αντίδραση που θα στοχεύει το βόρειο Ισραήλ. Ωστόσο, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν «μπορεί να ξεχάσει την ιδέα ότι το Ισραήλ θα το αφήσει να περάσει έτσι».

«Η αντίδραση θα είναι σκληρή», είπε ο αξιωματούχος. «Δεν θα τους αφήσουμε να επιβάλλουν όρους ή να παραβιάσουν την κυριαρχία μας».

Το Reuters, από την πλευρά του, μετέδωσε επικαλούμενο πηγή από το Τελ Αβίβ ότι το Ισραήλ έχει ορκιστεί να προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ιράν.

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»

Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης και «εγκρίνει σχέδια για το μέλλον».

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε. Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι ο IDF είναι προετοιμασμένος για περαιτέρω πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.