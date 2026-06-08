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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 8/6 ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Πύραυλος από την Υεμένη στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», σύμφωνα με λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram, προτού κηρύξουν λήξη του συναγερμού στις 06:09 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι Χούθι υποστηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και το Ισραήλ, που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκτόξευσαν επανειλημμένα πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές του Απριλίου, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Απριλίου.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν

Εκρήξεις, όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το AFP, ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση νωρίς το πρωί.

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

Axios: Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας επεσήμανε Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο οι ισραηλινές επιθέσεις ήταν «σχετικά περιορισμένες».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Κυριακή 7/6 πως στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, όπως μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.