Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 8/6 ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ballistic missile launches now from Iran towards Israel. pic.twitter.com/3WtteoHeYj — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Πύραυλος από την Υεμένη στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», σύμφωνα με λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram, προτού κηρύξουν λήξη του συναγερμού στις 06:09 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι Χούθι υποστηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και το Ισραήλ, που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκτόξευσαν επανειλημμένα πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές του Απριλίου, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Απριλίου.

Trails from missile interceptors leading to puffs indicting the successful interception of Iranian ballistic missiles, seen in the sky over Central Israel. pic.twitter.com/F7IT5rvtNN — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Apparent interception of an Iranian ballistic missile seen over Southern Israel. pic.twitter.com/Ajtlo7H6mk — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν

Εκρήξεις, όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το AFP, ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση νωρίς το πρωί.

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

Explosions reported in the Iranian cities of Tehran, Tabriz, Kermanshah, and Isfahan. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2026

Iranian state media says that Israeli forces bombed the Karun Petrochemical Company in the city of Bandar-e Mahshahr this morning. pic.twitter.com/8s2Pjk3OlK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2026

Axios: Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας επεσήμανε Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο οι ισραηλινές επιθέσεις ήταν «σχετικά περιορισμένες».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Κυριακή 7/6 πως στοχοποίησαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν, όπως μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.