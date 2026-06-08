Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι ήταν η δική του παρέμβαση που έπεισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BBC, την πρώτη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη πριν από δύο μήνες.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με την Τεχεράνη να εξαπολύει κύματα επιθέσεων την Κυριακή και το Ισραήλ να απαντά με αντίποινα.

Όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να επικαλεστεί τη λογική.

«Το μόνο που έκανα ήταν να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική. Είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας πολύ ισχυρής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας. Χωρίς πυρηνικά όπλα, χωρίς τίποτα. Πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Όλα πήγαν καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος του BBC επισήμανε ότι ο Νετανιάχου προχώρησε σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις, παρά τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου να μην υπάρξει απάντηση με πυραυλικά πλήγματα.

Ο Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα ισραηλινά πλήγματα είχαν ήδη δρομολογηθεί.

«Όχι, όχι. Είχαν ήδη φύγει. Ήταν ήδη καθ’ οδόν», απάντησε.

Η συγκεκριμένη εξήγηση ενδέχεται να ερμηνεύει και το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αντέδρασε με ιδιαίτερη οργή μετά την ισραηλινή επίθεση.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Νετανιάχου με τρόπο που υποδήλωνε ότι διατηρεί σημαντική επιρροή πάνω του.

«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», δήλωσε για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχου για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ότι ενδέχεται σύντομα να βρεθεί μόνος απέναντι στο Ιράν εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τη δήλωση αυτή έκανε ο ίδιος ο Τραμπ νωρίτερα σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την τελική του απόφαση να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν την Κυριακή παρά μόνο σε πολύ προχωρημένο στάδιο του σχεδιασμού.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποφύγει ένα πλήγμα κατά του Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ μετά τα ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου δεν αποκάλυψε στον Τραμπ την οριστική του απόφαση για το ζήτημα, σύμφωνα πάντα με το Channel 12.

Αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε στη συνέντευξή του ότι κατάφερε να «μειώσει την κλίμακα» της επιχείρησης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην επιτρέψει στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Είπα στον Μπίμπι ότι καλό θα ήταν να προσέξει τις κινήσεις του, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να βρεθεί μόνος απέναντι στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Channel 12.

Ρήγμα στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο για το Ιράν

Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν διαφωνίες ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και υπουργούς της ακροδεξιάς που συμμετέχουν στο συμβούλιο ασφαλείας, σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιδράσει το Ισραήλ στο αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, υπήρξε έντονη συζήτηση για το αν η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί στην άμεση αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ή να εντείνει την πίεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το Channel 12.

Οι ανταλλαγές απόψεων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαδοχικών περιορισμένων συσκέψεων ασφαλείας μεταξύ του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και ανώτερων αξιωματούχων του συστήματος ασφαλείας, στα κεντρικά γραφεία της Κίρια στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον συντονισμό με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

«Είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ. Δεν αποδεσμεύει τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού και διατηρεί την πίεση. Γιατί να έρθουμε σε σύγκρουση μαζί του;», φέρεται να δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υποχωρήσει απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

«Πρέπει να κρατήσουμε τη θέση μας απέναντι στον Τραμπ. Να δώσουμε μάχη μέχρι τέλους και να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε κόκκινες γραμμές», φέρεται να είπε.

Ο Νετανιάχου απάντησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι η στάση του Μπεν Γκβιρ επηρεάζεται από την επερχόμενη προεκλογική περίοδο, κατηγορία που ο υπουργός απέρριψε.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, εκτιμώντας ότι μια τέτοια στρατηγική θα αποδυνάμωνε την οργάνωση και ταυτόχρονα θα ενίσχυε την ισραηλινή απόρριψη των ιρανικών απαιτήσεων να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η σωστή πορεία είναι να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Βηρυτού. Να χτυπήσουμε δυνατά τη Βηρυτό. Αυτό θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να εκλιπαρεί για τον τερματισμό των επιθέσεων και θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη περισσότερο στον διαχωρισμό των δύο μετώπων. Η δράση στο Ιράν έχει διπλωματικό κόστος και είναι περίπλοκη. Μπορούμε να ανατρέψουμε την εξίσωση και να αξιοποιήσουμε τον διαχωρισμό των μετώπων προς όφελός μας», φέρεται να δήλωσε.

Το Channel 12 αναφέρει ακόμη ότι, μετά την έκκληση του Τραμπ προς τον Νετανιάχου να αποφύγει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο Ισραέλ Κατς είχε διατυπώσει δημόσια παρόμοια θέση νωρίτερα μέσα στην ημέρα.