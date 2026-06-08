Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ίδια πηγή είπε παράλληλα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters πως ο Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να σταματήσει ο κύκλος των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε θετικό και ευγενικό κλίμα, ωστόσο ο Νετανιάχου εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο αίτημα του Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Ο Νετανιάχου ενημερώθηκε με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτός ο κύκλος συγκρούσεων πρέπει να τερματιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν ούτε υποστήριξαν τα συγκεκριμένα πλήγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη θέση της Ουάσιγκτον από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Ωστόσο, από ισραηλινής πλευράς επισημάνθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν συνδρομή στην αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων που είχαν στόχο το Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας τη στενή αμυντική συνεργασία που διατηρούν οι δύο χώρες.