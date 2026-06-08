Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν διαφωνίες ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και υπουργούς της ακροδεξιάς που συμμετέχουν στο συμβούλιο ασφαλείας, σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιδράσει το Ισραήλ στο αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, υπήρξε έντονη συζήτηση για το αν η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί στην άμεση αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ή να εντείνει την πίεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το Channel 12.

Οι ανταλλαγές απόψεων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαδοχικών περιορισμένων συσκέψεων ασφαλείας μεταξύ του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και ανώτερων αξιωματούχων του συστήματος ασφαλείας, στα κεντρικά γραφεία της Κίρια στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον συντονισμό με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

«Είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ. Δεν αποδεσμεύει τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού και διατηρεί την πίεση. Γιατί να έρθουμε σε σύγκρουση μαζί του;», φέρεται να δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υποχωρήσει απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

«Πρέπει να κρατήσουμε τη θέση μας απέναντι στον Τραμπ. Να δώσουμε μάχη μέχρι τέλους και να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε κόκκινες γραμμές», φέρεται να είπε.

Ο Νετανιάχου απάντησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι η στάση του Μπεν Γκβιρ επηρεάζεται από την επερχόμενη προεκλογική περίοδο, κατηγορία που ο υπουργός απέρριψε.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, εκτιμώντας ότι μια τέτοια στρατηγική θα αποδυνάμωνε την οργάνωση και ταυτόχρονα θα ενίσχυε την ισραηλινή απόρριψη των ιρανικών απαιτήσεων να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η σωστή πορεία είναι να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Βηρυτού. Να χτυπήσουμε δυνατά τη Βηρυτό. Αυτό θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να εκλιπαρεί για τον τερματισμό των επιθέσεων και θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη περισσότερο στον διαχωρισμό των δύο μετώπων. Η δράση στο Ιράν έχει διπλωματικό κόστος και είναι περίπλοκη. Μπορούμε να ανατρέψουμε την εξίσωση και να αξιοποιήσουμε τον διαχωρισμό των μετώπων προς όφελός μας», φέρεται να δήλωσε.

Το Channel 12 αναφέρει ακόμη ότι, μετά την έκκληση του Τραμπ προς τον Νετανιάχου να αποφύγει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο Ισραέλ Κατς είχε διατυπώσει δημόσια παρόμοια θέση νωρίτερα μέσα στην ημέρα.