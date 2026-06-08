Το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

🔴 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص): پاسخی دردناک به رژیم داده شد و توقف عملیات اعلام می‌گردد

۱/۳ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 8, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε στείλει μήνυμα στις δύο χώρες, καλώντας τες να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να “πυροβολούν”. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», είναι το μήνυμα του Τραμπ μέσω Truth Social.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό και πάλι μέσω του Truth Social ότι «τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν» επιδιώκουν «μία άμεση κατάπαυση του πυρός» και ότι οι «τελικές» διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» «προοδεύουν».

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν μια άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την “Ειρήνη” προχωρούν, εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια “Τελική Συμφωνία”. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα», έγραψε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συζήτησε τηλεφωνικά χθες βράδυ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προοπτική συμφωνίας Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες ούτε του ενός, ούτε του άλλου.

«Είμαστε κοντά στη σύναψη οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. Θα είναι καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα», είπε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Οι δύο ηγέτες είχαν ήδη τεταμένη συνομιλία πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, που εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για την κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας.

The Israel Defense Force (IDF) released color footage of strikes on an Iranian air defense system in Iran. Per the IDF release, Israel has gained relative air superiority over western and central Iran and have struck a number of air defense systems in these areas. pic.twitter.com/WjEPzqSu3H — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη κάνει λόγο για ισραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων και απαντά αναλόγως.