Τρεις άνθρωποι, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή μεταξύ Πεύκων και Φιλύρου την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες φέρονται να ευθύνονται για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια. Παράλληλα, σε έναν από τους δύο ημεδαπούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη 10 Ιουνίου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής, τα οποία επιχείρησαν στην περιοχή για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.