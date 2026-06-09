Φωτιά στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή ανάμεσα στο Φίλυρο και τα Πεύκα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο με χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια μέσα σε ρεματιά, ενώ στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 9, 2026

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην επιχείρηση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που επιχειρούν κοντά στο ενεργό μέτωπο.

Η κλήση προς την Πυροσβεστική έγινε λίγο μετά τις 15:30 για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πίσω από τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων, στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών.

Το περιστατικό καταγράφεται σε περιοχή δίπλα στην οδό Κωνσταντινοπόλεως, τον δρόμο που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς.