Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έξι μήνες επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις αναρτήσεις του στο Instagram μετά τον τρίτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι έγινε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν κάνοντας το 2-1 στις νίκες και τους «πράσινους» να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασαν τόσο ο Εργκίν Αταμάν όσο και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Ο Τούρκος προπονητής το έκανε με τις διαμαρτυρίες του που έφεραν την αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές και ο Γιαννακόπουλος με αναρτήσεις στο Instagram, για τις οποίες τελικά τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έξι μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με την ανακοίνωση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ να αναφέρει τα εξής…

«Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.