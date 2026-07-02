Σειρά εκρήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχές του κεντρικού και του ανατολικού Κιέβου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Multiple people are trapped after a building collapsed in Kyiv’s Desnyanskyi district amid a Russian drone attack, a Ukrainian official says. pic.twitter.com/aVDfQUsjNN — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 1, 2026

Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

BREAKING: A residential building was hit in Pechersk, Kyiv. Cars are on fire in the carpark pic.twitter.com/8knPGG7LYs — World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026

Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.