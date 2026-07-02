Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σειρά εκρήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχές του κεντρικού και του ανατολικού Κιέβου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.