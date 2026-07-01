Αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε το παιδί μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εξειδικευμένα ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ Χανίων ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, η ζωή του 6χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ το παιδί δεν είναι διασωληνωμένο.

Η μεταφορά του στην Αθήνα κρίθηκε απαραίτητη από τους γιατρούς, με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακρωτηριασμού του ποδιού.

Ο πατέρας του αγοριού τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σπηλίου.