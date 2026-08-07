Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στον Μυστρά, με τον 55χρονο που είχε αποκρύψει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, σε ξενώνα της περιοχής. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μετά το τέλος της διαδικασίας.

Η δίκη αφορούσε αποκλειστικά την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, η οποία σχετίζεται με τα ανακριβή στοιχεία που φέρεται να είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς για την τύχη και την τοποθεσία του πατέρα του.

Παρότι η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο υιοθέτησε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε να χορηγήσει τριετή αναστολή στην ποινή, επιτρέποντας έτσι στον κατηγορούμενο να αποχωρήσει ελεύθερος.

Δεν εξετάστηκε, ωστόσο, το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την κατ’ εξακολούθηση απάτη, καθώς εξακολουθεί να μην έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το ύψος της φερόμενης οικονομικής ζημίας.

Κομβικής σημασίας για τη συνέχεια της δικαστικής διερεύνησης είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Από το συγκεκριμένο στοιχείο θα εξαρτηθεί και ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο φέρεται να συνεχίστηκε η καταβολή και η είσπραξη των συντάξεών του μετά τον θάνατό του.

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα δώσει απάντηση ως προς τον χρόνο θανάτου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της κατηγορίας περί απάτης.

Η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και το συγκεκριμένο σκέλος αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αναγκαία στοιχεία.