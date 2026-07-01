Με μια έντονα φορτισμένη ανάρτηση στα social media, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτού του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Νίκος Χαρδαλιάς κάνει λόγο για μια άνανδρη και άδικη πράξη, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις για τους δράστες της επίθεσης.

«Δολοφόνοι… Πόσο άνανδρα, πόσο άδικα, Θεέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η βία και η αθλιότητα συνεχίζεται. Και έχει ιδεολογία. Και έχει μόνο θύματα. Και πάντα είναι αθώοι. Συλλυπητήρια Αφροδίτη μου».

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά έρχεται μετά την τραγική κατάληξη της εμπρηστικής επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, καθώς η επίθεση σε κατοικίες πολιτικών στελεχών οδήγησε στον θάνατο μιας γυναίκας που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, δεν είχε καμία εμπλοκή στην πολιτική αντιπαράθεση.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.