Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, που σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2026, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις του 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης.

Στο οπτικό υλικό, που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, ο 28χρονος διακρίνεται περίπου μία ώρα πριν από το έγκλημα να κινείται πεζός προς την περιοχή των Εξαρχείων και τον λόφο του Στρέφη, κρατώντας συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, κατευθυνόταν στο σημείο όπου το θύμα συνήθιζε να βγάζει βόλτα τον σκύλο του, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι είχε προηγηθεί οργανωμένη παρακολούθηση των κινήσεών του.

Στις εικόνες ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται ντυμένος στα μαύρα, φορώντας καπέλο και ακουστικά συνδεδεμένα με το κινητό του. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι είτε δεχόταν οδηγίες σε πραγματικό χρόνο από τους ανθρώπους που φέρονται να οργάνωσαν τη δολοφονία είτε χρησιμοποιούσε εφαρμογή πλοήγησης για να εντοπίσει με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν ο στόχος του.

Ο 28χρονος συνελήφθη στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, ταξίδεψε στην Ελλάδα τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία, έχοντας λάβει φωτογραφία του 25χρονου και αμοιβή ύψους ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18.000 ευρώ, καθώς και πληροφορίες για το πού θα μπορούσε να τον εντοπίσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέρασε παράνομα τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη, διανυκτέρευσε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετέβη στην Αθήνα, όπου φέρεται να εκτέλεσε το σχέδιο δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μετά την επίθεση ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν προλάβει να διαφύγει.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της δράσης τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί σε ποια συγκεκριμένη ομάδα ενδέχεται να ανήκει ο 28χρονος ή αν λειτούργησε για λογαριασμό κάποιου κυκλώματος. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστούν τόσο οι ηθικοί αυτουργοί όσο και τυχόν συνεργοί που συμμετείχαν στην οργάνωση της δολοφονίας.