Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι πλέον ο 28χρονος Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος στρατολογήθηκε στην Τουρκία ώστε να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας.

Η αμοιβή του για τη δολοφονία του 25χρονου, που φέρεται να ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές ως μέλος αντίπαλης συμμορίας, αναφέρεται ότι ανήλθε στις 18.000 ευρώ.