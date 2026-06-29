Σε «συμβόλαιο θανάτου» ύψους 1 εκατ. τουρκικών λιρών (περίπου 18.000 ευρώ) αποδίδεται η δολοφονία του 25χρονου υπηκόου Τουρκίας στην περιοχή των Εξαρχείων στις 13 Ιουνίου, με το «ελληνικό FBI» να συλλαμβάνει νωρίς το πρωί της Δευτέρας τον 28χρονο δράστη.

Πρόκειται για ομοεθνή από την Τουρκία, ο οποίος ομολόγησε προανακριτικά την πράξη του και φέρεται να υποστήριξε ότι άγνωστα άτομα – προφανώς από κάποια μεγάλη εγκληματική οργάνωση της γειτονικής χώρας – τον προσέγγισαν και του προσέφεραν το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει τον 25χρονο. Αρχικά, ο 28χρονος έφτασε στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί μετακινήθηκε στην Αθήνα, όπου οι στρατολόγοι του φρόντισαν να μείνει σε διαμέρισμα Airbnb και να τον προμηθεύσουν με ένα πιστόλι.

Μετά τη δολοφονία της 13ης Ιουνίου, ο 28χρονος πήγε σε σπίτι-καβάτζα στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Συνολικά, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 5 σπίτια μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στην Καλλιθέα. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε και το ποσό που έλαβε, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να βοηθήσει οικονομικά τον άρρωστο πατέρα του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος Τούρκος αποδέχτηκε την πράξη του, είπε ότι ξεφορτώθηκε το πιστόλι του εγκλήματος αλλά δεν θυμάται πού, ενώ το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του αποδοθούν κατηγορίες.

Η δολοφονία του 25χρονου

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, ενώ η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλιά, έχοντας δεχθεί πέντε σφαίρες σε κεφάλι και θώρακα. Στο σημείο περισυνελέγησαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί πριν δεχθεί τα πυρά.

Ο νεαρός συνήθιζε να συνοδεύεται από τον μικρόσωμο σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του και τη στιγμή της επίθεσης.

Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ πλησίασαν τη σορό, αντίκρισαν το ζώο σε κατάσταση σοκ. Το σκυλάκι παρέμενε αμίλητο και κουλουριασμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, αρνούμενο να απομακρυνθεί. Μπροστά σε αυτή την εικόνα, οι Αρχές επέλεξαν να μην το μετακινήσουν άμεσα, ώστε να μην του προκαλέσουν επιπλέον στρες.