Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια, με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Από την ανάλυση των βίντεο φαίνεται να ενισχύεται το ενδεχόμενο ο νεαρός και ο δράστης να είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων να συναντηθούν στο σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονία.

Οι καταγραφές από τα συστήματα επιτήρησης αποτυπώνουν τη στιγμή της επίθεσης, με τον δράστη να προσεγγίζει το θύμα και να το πυροβολεί ενώ βρισκόταν καθισμένο στα σκαλιά. Αμέσως μετά, ο ένοπλος απομακρύνεται τρέχοντας και κατευθύνεται προς τον Λόφο του Στρέφη, όπου χάνονται τα ίχνη του.

Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, το οποίο είχε περάσει τα ελληνικά σύνορα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε καταθέσει αίτηση ασύλου, οι ερευνητές προσπαθούν να φωτίσουν κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης.

Οι έρευνες κινούνται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, με στόχο να διαπιστωθεί το κίνητρο πίσω από την εκτέλεση.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά πιθανή σύνδεση με κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν αν η δολοφονία εντάσσεται στο πλαίσιο των συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, περιστατικά που έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Ερευνάται πιθανή σχέση με αντικυβερνητικές ομάδες στην Τουρκία

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ο 25χρονος να είχε εγκαταλείψει την Τουρκία αναζητώντας ασφάλεια από απειλές ή διώξεις. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο να είχε σχέσεις με πολιτικές ομάδες που αντιπολιτεύονται τον Ταγίπ Ερντογάν ή ακόμη και με το δίκτυο των Γκιουλενιστών, χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Οι αστυνομικές βάσεις δεδομένων δεν δείχνουν ουσιαστική εμπλοκή του θύματος σε υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές. Καταγράφονται μόνο δύο προσαγωγές για εξακρίβωση στοιχείων, μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε περαιτέρω.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλιά, έχοντας δεχθεί πέντε σφαίρες σε κεφάλι και θώρακα. Στο σημείο περισυνελέγησαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί πριν δεχθεί τα πυρά.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ο 25χρονος και ο φερόμενος δράστης ήταν γνώριμοι στη γειτονιά, καθώς περνούσαν συχνά χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη λογομαχία ανάμεσά τους περίπου στις 17:00 του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από το φονικό.

Ο νεαρός συνήθιζε να συνοδεύεται από τον μικρόσωμο σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του και τη στιγμή της επίθεσης.

Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ πλησίασαν τη σορό, αντίκρισαν το ζώο σε κατάσταση σοκ. Το σκυλάκι παρέμενε αμίλητο και κουλουριασμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, αρνούμενο να απομακρυνθεί. Μπροστά σε αυτή την εικόνα, οι Αρχές επέλεξαν να μην το μετακινήσουν άμεσα, ώστε να μην του προκαλέσουν επιπλέον στρες.