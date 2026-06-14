Νέα στοιχεία προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στην ταυτότητα του θύματος και στις πιθανές διασυνδέσεις του.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας που έπεσε νεκρός από τα πυρά του δράστη ήταν 25 ετών και όχι 35, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί.

Πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και διέμενε στη χώρα το τελευταίο διάστημα.

Παρότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, η εθνικότητα του θύματος έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις διωκτικές αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η εκτέλεση να συνδέεται με αντιπαραθέσεις μεταξύ τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στα σκαλοπάτια που οδηγούν προς τον Λόφο του Στρέφη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά.

Μαρτυρίες που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο δράστης εγκατέλειψε άμεσα το σημείο και κινήθηκε προς τον λόφο, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Σε σοκ ο σκύλος του, δεν ήθελε να τον αποχωριστεί

Ο νεαρός άνδρας ήταν γνωστός σε αρκετούς κατοίκους των Εξαρχείων, καθώς περνούσε συχνά χρόνο στην περιοχή έχοντας πάντα μαζί του τον μικρόσωμο σκύλο του.

Μία από τις πιο συγκινητικές εικόνες της βραδιάς εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τη δολοφονία. Τη στιγμή που ο 25χρονος δέχθηκε τις σφαίρες στο κεφάλι και στον θώρακα από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, το κατοικίδιό του βρισκόταν δίπλα του. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι ο σκύλος είχε κουρνιάσει κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του και παρέμενε εκεί αμίλητος και φοβισμένος.

Παρά τις προσπάθειες αστυνομικών και κατοίκων να τον απομακρύνουν, το ζώο δεν εγκατέλειπε τον άνθρωπό του. Βρισκόμενο σε κατάσταση σοκ, παρέμεινε δίπλα στη σορό, με τους παρευρισκόμενους να επιλέγουν τελικά να μην το μετακινήσουν άμεσα.