Συναγερμός σήμανε στα Εξάρχεια, καθώς άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος, έχοντας δεχτεί πέντε σφαίρες στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μπενάκη και Καλλιδρομίου, λίγο πριν τις 21.00, με θύμα έναν άνδρα ηλικίας 35 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αντιδικία ανάμεσα σε δύο άτομα, με τον δράστη να πυροβολεί το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια να αποχωρεί.

Η ΕΛΑΣ ανέφερε ότι περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές, οπότε και αστυνομικοί έσπευσαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, όπου εντόπισαν νεκρό τον άνδρα.

Στο σημείο έχουν εντοπιστεί πέντε κάλυκες ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας.