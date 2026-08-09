Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δημόσια ανάρτηση συμβούλου ψυχικής υγείας κάνει λόγο για άγριο ξυλοδαρμό συνοδού ασθενούς από γιατρό, αλλά και για χυδαίες ύβρεις.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η γυναίκα που προχώρησε στη δημόσια καταγγελία μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν ξεκαθαρίζει, πάντως, αν ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ή αν πρόκειται η ίδια για τη συνοδό ασθενούς που φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο και επέλεξε να παρουσιάσει την καταγγελία αναφερόμενη σε τρίτο πρόσωπο.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα από τα ΤΕΠ δίνουν διαφορετική εικόνα για όσα φέρεται να συνέβησαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε όταν συνοδός ασθενούς ζήτησε να εξεταστεί η μητέρα της από καρδιολόγο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στα Επείγοντα τα περιστατικά αξιολογούνται αρχικά από παθολόγο.

Η ένταση μετά την αναμονή για την εξέταση

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μαρτυρίες, περίμενε για την εξέταση της μητέρας της και στη συνέχεια φέρεται αρχικά να επιτέθηκε λεκτικά στον παθολόγο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε και η συνοδός φέρεται να χειροδίκησε εναντίον του γιατρού, ενώ παράλληλα άρχισε να εκτοξεύει ύβρεις και να πετά στο πάτωμα ιατρικά υλικά από τα τρόλεϊ των γιατρών.

Στην προσπάθεια μιας νοσηλεύτριας να την ηρεμήσει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες εργαζομένων, η γυναίκα φέρεται να την έσπρωξε, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος. Παράλληλα, φέρεται να απειλούσε ότι θα ανοίξει το κεφάλι του γιατρού με τον διακορευτή.

Η νοσηλεύτρια τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να μπει ανάμεσα στη γυναίκα και τον γιατρό, ενώ η κατάσταση στα ΤΕΠ πήρε διαστάσεις και επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Η εμπλοκή του καρδιολόγου

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο καρδιολόγος εμφανίστηκε άμεσα στο σημείο και προσπάθησε να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο είχε προκληθεί ο πανικός. Τότε, η γυναίκα φέρεται να του άρπαξε τα ακουστικά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους μάρτυρες, έκανε «ντου» πάνω από το γραφείο του γιατρού, του πήρε τη σφραγίδα και του προκάλεσε γρατζουνιές και χτυπήματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να φέρει εμφανή σημάδια.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ο γιατρός προσπάθησε να αμυνθεί και κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προστατευθεί, έσπρωξε τη γυναίκα που του είχε επιτεθεί. Παράλληλα, η μεσήλικη συνοδός φέρεται να προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στον χώρο των ΤΕΠ, με αποτέλεσμα να κληθούν δύο ψυχίατροι προκειμένου να συμβάλουν στην προσπάθεια να ηρεμήσει.

«Αδιανόητα όσα ειπώθηκαν εναντίον τους»

Για το περιστατικό μίλησε στο gegonota.news γιατρός και διευθυντής κλινικής του Νοσοκομείου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δύο γιατροί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είναι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στα ΤΕΠ και αντιμετωπίζουν συχνά δύσκολες καταστάσεις.

«Πρόκειται για δύο γιατρούς που ζουν στην κυριολεξία μέσα στα ΤΕΠ, είναι αδιανόητα όσα ειπώθηκαν εναντίον τους. Τα επιθετικά περιστατικά, που είναι πολλά, τα διαχειριζόμαστε με τον διάλογο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η γυναίκα άρχισε να χτυπά το προσωπικό», ανέφεραν.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που αφορά το περιστατικό.