Υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα καλούνται να διαλευκάνουν οι αστυνομικές Αρχές μετά τη δολοφονία 35χρονου άνδρα αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, σε ένα σημείο με έντονη καθημερινή κίνηση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα ευρήματα να οδηγούν τους αξιωματικούς σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στρέφεται κυρίως στο ενδεχόμενο η εκτέλεση να αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών ή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα έχουν ενισχύσει αυτό το σενάριο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα άλλο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν οι αστυνομικοί, υπάρχουν ενδείξεις ότι το θύμα είχε προηγουμένως έρθει σε αντιπαράθεση με τον άνθρωπο που φέρεται να το πυροβόλησε. Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για έντονο επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών το απόγευμα του Σαββάτου, αρκετές ώρες πριν από τη φονική επίθεση. Παράλληλα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο δράστης πιθανότατα παρακολουθούσε ή ακολουθούσε τον 35χρονο πριν τον προσεγγίσει και ανοίξει πυρ.

Πέντε πυροβολισμοί

Η δολοφονία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, στα σκαλιά που οδηγούν προς τον Λόφο του Στρέφη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Λίγα λεπτά αργότερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχθεί σφαίρες στο κεφάλι και στον θώρακα. Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες από όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν και να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες υποθέσεις.

Διαφυγή προς τον Λόφο του Στρέφη

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης φέρεται να τράπηκε σε φυγή προς την περιοχή του Λόφου του Στρέφη. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του, εξετάζοντας μαρτυρίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι τόσο το θύμα όσο και ο άνθρωπος που αναζητείται από την αστυνομία ήταν γνώριμα πρόσωπα στη γειτονιά. Όπως αναφέρουν, περνούσαν συχνά χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο, όπου συναντιούνταν σχεδόν καθημερινά.

Δεν έφευγε από δίπλα του ο σκύλος του 35χρονου

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ένα στιγμιότυπο που αντίκρισαν οι διασώστες και οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στον τόπο της δολοφονίας. Ο μικρόσωμος σκύλος του 35χρονου, που συνόδευε πάντα τον ιδιοκτήτη του, βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης.

Οι πρώτοι που προσέγγισαν το σημείο διαπίστωσαν ότι το ζώο είχε βρει καταφύγιο κάτω από το χέρι του νεκρού άνδρα και δεν απομακρυνόταν από κοντά του.

Η εικόνα συγκίνησε έντονα τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να ενημερωθούν για την κατάσταση του σκύλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί, αρκετοί εξέφρασαν ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του ζώου.

Για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να απευθυνθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, ώστε να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για τη φιλοξενία και την προστασία του ζώου.