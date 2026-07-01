Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για ενέργεια αντιποίνων από αντιεξουσιαστικές ομάδες, η οποία συνδέεται με την εκκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκονται αναρχικές ομάδες και συνέδεσε την επίθεση με τις πρόσφατες παρεμβάσεις των Αρχών στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από τα γκαζάκια των αναρχικών ομάδων», δήλωσε, εκφράζοντας την άποψη ότι οι δράστες είχαν πρόθεση να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια», προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, πίσω από την επίθεση βρίσκονται «αναρχικές ομάδες» που αποτελούνται από νεαρά άτομα.

Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ακόμη ότι το περιστατικό είναι «συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στην πολιτική ζωή, συνδέοντας, όπως είπε, τη ρητορική προηγούμενων ετών με τις σημερινές εξελίξεις.