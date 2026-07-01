Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατική βία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον θάνατό της τραγική επιβεβαίωση του «δολοφονικού και απάνθρωπου χαρακτήρα της τυφλής βίας», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να υπερασπιστούν τη νομιμότητα και τη δημοκρατική ομαλότητα, επισημαίνοντας πως η τρομοκρατία πρέπει να απομονωθεί οριστικά. «Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», σημείωσε.

Στη συνέχεια της δήλωσής του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού και αστάθειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την προστασία της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.

«Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο ξεπέρασε και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντι σε όσους επιδιώκουν τον φόβο και τη βία, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας. Η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας, ενώ η ασφάλεια και η Δικαιοσύνη αποτελούν θεμέλια της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δήλωσή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και τη στήριξή του στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχος της επίθεσης. «Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», κατέληξε.