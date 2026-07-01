Στην οικογενειακή κατοικία στα Cotswolds της Αγγλίας πραγματοποιήθηκε η γιορτή για την ενηλικίωση του Αριστείδη Σταύρου Ντε Γκρες, του μικρότερου γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, ο οποίος έκλεισε τα 18 του χρόνια την 29η Ιουνίου. Το πάρτι οργανώθηκε σε κλειστό κύκλο με την παρουσία στενών φίλων και μελών της οικογένειας, οι οποίοι ταξίδεψαν στην αγγλική επαρχία για να παρευρεθούν στο πλευρό του εορτάζοντος.

Η μητέρα του, Μαρί Σαντάλ, επέλεξε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας μια φωτογραφία του γιου της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη λεζάντα της οποίας συνόδευσε με ένα σύντομο μήνυμα:

«Χαρούμενα 18α στον μικρότερό μου που είναι τώρα ο ψηλότερος. Σε αγαπάμε πέρα από κάθε όριο και είμαστε τόσο, τόσο περήφανοι για εσένα!»

Τα στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή

Η διακόσμηση και το ύφος της βραδιάς κινήθηκαν σε λιτές γραμμές, με έμφαση στην ιδιωτικότητα των στιγμών. Επιπλέον φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό της κατοικίας κατά τη διάρκεια των γενεθλίων του Αριστείδη-Σταύρου Ντε Γκρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από τον λογαριασμό Greek Royals στο instagram, αποτυπώνοντας την παρουσία των καλεσμένων και τα στιγμιότυπα της γιορτής.