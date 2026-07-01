Ένα «σπάνιο οικογενειακό δείπνο» στο Παλάτι του Χόλιρουντχαους στη Σκωτία παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας τα ανώτερα μέλη της μοναρχίας λίγο πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο τραπέζι παρακάθισαν η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Εδουάρδος, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή στο πλαίσιο εκδηλώσεων.

Η συνάντηση περιλάμβανε τη διαδικασία που στους βασιλικούς κύκλους ονομάζεται «dine and sleep», με τους προσκεκλημένους να διανυκτερεύουν στην επίσημη κατοικία του μονάρχη στο Εδιμβούργο, ενόψει της τελετής του Τάγματος του Γαϊδουράγκαθου το επόμενο πρωί. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πριγκίπισσα Άννα, η οποία αποχώρησε μετά το πέρας του δείπνου.

Η εκκρεμότητα με τον Χάρι και το ζήτημα της ασφάλειας

Η συγκεκριμένη κινητικότητα συμπίπτει χρονικά με την επικείμενη επίσκεψη που σχεδιάζει ο πρίγκινας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, οι οποίοι έχουν να βρεθούν στη χώρα από το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Αν και ο βασιλιάς Κάρολος έχει προτείνει στην οικογένεια να καταλύσει σε βασιλικό οίκημα, η πλευρά των Σάσεξ δεν έχει απαντήσει θετικά, καθώς προβάλλει ενστάσεις για τα μέτρα ασφαλείας. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι ξεκαθάρισε τη θέση του στις 29 Ιουνίου:

«Τα ζητήματα ασφαλείας που παραμένουν άλυτα ενδέχεται να επηρεάσουν τα σχέδια του ταξιδιού»

Το ζευγάρι απώλεσε την κρατική αστυνομική φύλαξη μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020. Παρά τις προσδοκίες για επαναξιολόγηση της κατάστασης από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου (RMB) τον περασμένο Μάρτιο, η πλευρά του Χάρι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η διαδικασία αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, περιπλέκοντας την οριστικοποίηση του ταξιδιού.