Δύο ακτιβιστές σκαρφάλωσαν στην κορυφή του βέλους του Empire State Building και ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.

Οι ακτιβιστές κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα, που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη».

Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια ήταν τα άτομα αυτά, ούτε πώς κατάφεραν να ανέβουν εκεί.

Ακολουθούν φωτογραφίες: