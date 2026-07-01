Ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, προχώρησε την Τετάρτη σε μια ασυνήθιστη δημόσια παρότρυνση με αφορμή τον αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στη φάση των «32» του Μουντιάλ, καλώντας τους γονείς να δείξουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και να επιτρέψουν στα παιδιά τους να κοιμηθούν λίγο αργότερα από το συνηθισμένο.

Η αναμέτρηση της Αυστρίας με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινά στις 9 το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Αυστρίας, 10 μ.μ. στην Ελλάδα). Είναι η πρώτη φορά από το 1954 που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αυστρίας θα αγωνιστεί σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

«Αγαπητοί γονείς», λέει ο 82χρονος πρόεδρος της Αυστρίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook. «αφήστε τα να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη».

Σημειώνοντας πως «το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ, δεν είναι καλό. Το γνωρίζω αυτό…», ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ζήτησε από τους γονείς: «Αυτήν τη φορά, κάντε τα στραβά μάτια, ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στη διάρκεια του αγώνα».

«Τέτοιες αναμνήσεις τις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Κι επιπλέον, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες πριν από τις σχολικές διακοπές», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Αυστρίας.