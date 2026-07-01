Το Μεξικό προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 και οι πανηγυρισμοί εξελίχθηκαν σε τραγωδία, καθώς τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, με εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους να έχουν κατακλύσει τους δρόμους.

Η νίκη επί του Εκουαδόρ με 2-0 έστειλε το Μεξικό στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

Οι πανηγυρισμοί όμως εξελίχθηκαν σε δράμα, καθώς τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, στην Πόλη του Μεξικό.

«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε αρχικά το μήνυμα της γραμματείας Υγείας και στη συνέχεια με νέα ανάρτηση έγινε γνωστό πως υπήρξε και τρίτο θύμα, μια 48χρονη γυναίκα.