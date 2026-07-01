Το Μεξικό επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Ισημερινό, επικρατώντας 2-0 στο κατάμεστο «Αζτέκα» και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ένταση από το πρώτο λεπτό και μέχρι το 7′ είχαν ήδη δημιουργήσει τέσσερις τελικές προσπάθειες, με κορυφαία την κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες από κοντινή απόσταση, που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Γκαλίντες. Στο 15′ ο 18χρονος Χιλμπέρτο Μόρα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καλή ευκαιρία, ενώ λίγο αργότερα ο Γεμπόα απείλησε για τον Ισημερινό χωρίς αποτέλεσμα.

Η υπεροχή του Μεξικού απέδωσε καρπούς στο 22ο λεπτό. Ο Αλβαράδο μοίρασε την τρίτη του ασίστ στη διοργάνωση, βρίσκοντας τον Κινιόνες, ο οποίος ξεκίνησε την κούρσα του από τον χώρο του κέντρου και με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το τρίτο προσωπικό του γκολ στο τουρνουά.

Οι Μεξικανοί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και στο 31′ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Κινιόνες συνεργάστηκε άψογα με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση με εύστοχο σουτ από το ύψος της περιοχής, διαμορφώνοντας το 2-0. Η σημαντικότερη στιγμή του Ισημερινού στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 40′, όταν ο Ρανχέλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο δυνατό σουτ του Γεμπόα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, το Μεξικό άγγιξε και τρίτο γκολ, όμως το σουτ του Αλβαράδο πέρασε άουτ. Στη συνέχεια ο Ισημερινός κράτησε περισσότερο την κατοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να διασπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι μετά από τέσσερις αγώνες παραμένουν χωρίς παθητικό στη διοργάνωση.

Στο 67′ ο Γκαλίντες κράτησε όρθια την ομάδα του αποκρούοντας με το ένα χέρι την κεφαλιά του Μόντες, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο ίδιος παίκτης αστόχησε με νέα προσπάθεια. Ο Ροντρίγκες έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξαναβάλει τον Ισημερινό στο παιχνίδι στο 75′, ενώ λίγο πριν από το τέλος ο Ορμπελίν Πινέδα πλησίασε στο 3-0, με το σουτ του να περνάει δίπλα από τη συμβολή των δοκών.

Στις καθυστερήσεις, ο Ινκαπιέ αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από επεισόδιο με τον Σαντιάγκο Χιμένες, αφήνοντας τον Ισημερινό με δέκα παίκτες.

Βασικός για το Μεξικό αγωνίστηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, πέρασε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό αντί του Κινιόνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.