Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα τραγικό περιστατικό στο Κάμπο Σαν Λούκας, το οποίο σημειώθηκε στο περιθώριο των πανηγυρισμών για τη νίκη της εθνικής ομάδας του Μεξικού επί της Τσεχίας.

Ο οδηγός του οχήματος που είχε παρασύρει δεκάδες άτομα κατά τη διάρκεια των εορτασμών, κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση για έξι ημέρες. Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά του τη στιγμή του συμβάντος, εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο πλήθος που είχε κατακλύσει τους δρόμους της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η κυκλοφορία δεν είχε διακοπεί, με αποτέλεσμα πεζοί και οχήματα να κινούνται ταυτόχρονα μέσα σε ένα ιδιαίτερα χαοτικό σκηνικό. Το αυτοκίνητο, κινούμενο μέσα στο πλήθος, παρέσυρε πεζούς πριν προσκρούσει σε στύλο, προκαλώντας τον τραυματισμό 17 ατόμων.

Αμέσως μετά, ομάδα εξαγριωμένων ατόμων έβγαλε τον οδηγό από το όχημα και τον ξυλοκόπησε άγρια. Ο ίδιος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Λα Παζ, όπου παρέμεινε διασωληνωμένος μέχρι τον θάνατό του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο το ίδιο το τροχαίο όσο και την επίθεση που ακολούθησε, ενώ συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τέσσερις να παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.