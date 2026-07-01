Στον Ολυμπιακό οι επόμενες ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην προσαρμογή των νέων στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα οποία θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις ανοιχτές υποθέσεις του συλλόγου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να ανεβάσουν ξανά ρυθμούς στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Την ίδια στιγμή, από τη Σερβία προκύπτει πως η υπόθεση του Πόποβιτς βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί θετικά ακόμη και μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, στην Ισπανία εμφανίστηκε νέο όνομα για τη θέση του τερματοφύλακα. Πρόκειται για τον 27χρονο Κροάτη Ντόμινικ Χόρκας της Λας Πάλμας, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» αρκετών ομάδων. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός εξετάζει περιπτώσεις γκολκίπερ, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, παρότι η πρόθεση της διοίκησης παραμένει η διατήρησή του στο ρόστερ.

Ο Χόρκας, ύψους 1,89 μ., πραγματοποίησε αξιόλογη σεζόν στη Segunda Division, παρά το γεγονός ότι η Λας Πάλμας δεν κατάφερε να επιστρέψει στη La Liga. Ο Κροάτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, με την ισπανική ομάδα να φέρεται να τον αποτιμά περίπου στα 6 εκατομμύρια λίρες, την ώρα που αρκετοί σύλλογοι παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record, ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Ωστόσο, η Λας Πάλμας επιμένει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση, παρά τις πληροφορίες για διερευνητικές επαφές και το αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.