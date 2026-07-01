Σε δηλώσεις προχώρησε η γιαγιά του 3χρονου Άγγελου που δολοφονήθηκε από τη μητέρα του και τον σύντροφό της, καθώς οι δύο ενήλικες σκότωσαν στο ξύλο το μικρό παιδί.

Η μητέρα της γυναίκας που κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του παιδιού της, υποστήριξε ότι η κόρη της λάτρευε το εγγόνι της. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το παιδί λυπάται, μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου.

«Τι να πω εγώ; Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς;», είπε σε δημοσιογράφους.

«Ήταν ένα πολύ γλυκό παιδάκι και μας λείπει πολύ. Είναι πολύ στενοχωρημένος σήμερα για τη μαμά του, γιατί λάτρευε τη μαμά του. Και η μαμά του, έλιωνε για εκείνον. Δεν τον έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό μόνο του, παντού μαζί. Στο μπάνιο, στην κουζίνα, το δωμάτιο, παντού, παντού, παντού», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στη 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 45χρονο πρώην σύντροφό της ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.

Για τον 45χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του πρότερου σύννομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.