Ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ ήταν καλεσμένος στις «Rainbow Mermaids», όπου μίλησε για τη μητέρα του, Κατερίνα, η οποία αυτοκτόνησε το 2002. Ο ίδιος έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στην απώλειά της, αποκαλύπτοντας πως έβαλε τέλος στη ζωή της με μεγάλη ποσότητα χαπιών και πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τη βρήκε νεκρή.

«Είχε κάνει την εξυπνάδα να πιει μονονούρφι ένα μπουκάλι τσίπουρο και έκαψε τον οισοφάγο της, οπότε μετά έπρεπε να την νταντεύω σαν το μωρό και να την ταΐζω με ειδικά τζελ για τον οισοφάγο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο της συνέντευξης για τη μητέρα του.

Ο Αύγουστος Κορτώ έχει αναφέρει δημόσια πως η μητέρα του αντιμετώπιζε διπολική διαταραχή και αλκοολισμό, καταστάσεις που σημάδεψαν βαθιά τόσο τη δική της ζωή όσο και τη σχέση τους.

Για την αυτοκτονία της μητέρας του: «Μου χάρισε την ελευθερία μου»

Στη συνέχεια για την αυτοκτονία της μητέρα του, ο Αύγουστος Κορτώ ανέφερε: «Πολλοί καταθλιπτικοί αυτοκτονούν γιατί νιώθουν ότι είναι βάρος στους ανθρώπους που αγαπούν που δεν θέλουν να τους βαραίνουν άλλο. Νιώθουν τρομερές ενοχές. Εγώ το έχω σκεφτεί ότι αν η Κατερίνα ζούσε και συνέχιζε να χειροτερεύει δεν θα μπορούσα ποτέ να την παρατήσω και να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου πήγαινε η καρδιά. Οπότε με έναν τρόπο, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, μου χάρισε την ελευθερία μου. Η τελευταία της απόπειρα αυτοκτονίας ήταν τόσο ακραία, που πήρε 400 με 500 χάπια».

«Μου έμαθε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να αγαπήσεις κάποιον πάνω από τη ζωή σου»

«Ο πατέρας μου δεν ξεπέρασε ποτέ τελείως την Κατερίνα. Και οι δύο είχαν επενδύσει πάνω μου. Ήμουν το παιδί που δεν του έλειψε ποτέ τίποτα. Παρά τα βάσανά της και το φρικτό της τέλος, έχω κρατήσει την αγάπη της Κατερίνας. Οι αναμνήσεις μου είναι τρυφερές και στοργικές. Με αγαπούσε πάρα πολύ και μου έμαθε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να αγαπήσεις κάποιον πάνω από τη ζωή σου. Νιώθεις ότι έρχεσαι δεύτερος», σημείωσε για τη μητέρα του.