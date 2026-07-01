Σε κατάσταση απόλυτης ασφυξίας βρίσκονται οι γαλλικές φυλακές, με την κατάσταση να αγγίζει πλέον οριακά επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, την 1η Ιουνίου ο αριθμός των κρατουμένων εκτοξεύθηκε στους 88.829, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 5,2%.



Η δραματική αυτή άνοδος, που μεταφράζεται σε 4.400 επιπλέον άτομα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διαθέσιμες υποδομές, καθώς οι λειτουργικές θέσεις ανέρχονται σε μόλις 63.237.



Το αποτέλεσμα αυτού του ακραίου συνωστισμού είναι σοκαριστικό. Συνολικά 7.608 κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται σε ράντζα ή ακόμα και σε στρώματα στο πάτωμα. Το νούμερο αυτό αποτυπώνει ανάγλυφα την κρίση, καταγράφοντας μια τρομακτική αύξηση 32,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό υπερπληθυσμού των φυλακών έφτασε το 173,2% σε φυλακές που κρατούνται άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε βραχυπρόθεσμες ποινές ή είναι υπόδικα. Το συνολικό ποσοστό υπερπληθυσμού στις γαλλικές φυλακές ήταν 140,5% την 1η Ιουνίου του περασμένου έτους.



Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι διευθυντές των φυλακών έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει τον τελευταίο καιρό ότι το γαλλικό σωφρονιστικό βρίσκεται σύστημα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Οι καθημερινές συνέπειες είναι εξαιρετικά προβληματικές αφού οποιοσδήποτε υπερπληθυσμός σημαίνει ότι το προσωπικό των φυλακών δεν είναι σε θέση να κάνει σωστά τη δουλειά του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών (SNDP-CFDT) Φλαβί Ραούλτ. Η Γαλλία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον υπερπληθυσμό των φυλακών.



Εξάλλου στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλε την κατάσταση των γαλλικών φυλακών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να γίνουν «ανθρώπινες αποθήκες».