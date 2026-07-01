Χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ τη Ρουμανία εκτός έδρας, την Πέμπτη (2/7), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τετάρτης (1/7) και στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη 12άδα για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου.

Εκτός έμεινε ο Μήτογλου καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και θα συνεχίσει θεραπευτική αγωγή, ενώ στην Αθήνα θα παραμείνουν και οι Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών.

Η Ελλάδα έχει τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θέλει νίκες κόντρα σε Ρουμανία (εκτός έδρας) και Πορτογαλία (εντός έδρας) για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Οι 12 για το ματς στη Ρουμανία είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.