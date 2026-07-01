Ο Στέφαν Ντε Φράι παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο PAO TV, εξηγώντας τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε στην απόφαση να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ υπογράμμισε πως η ιστορία και το μέγεθος του συλλόγου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο πλάνο που του παρουσιάστηκε και στις φιλοδοξίες της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στις συζητήσεις που είχε με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Τζέικομπ Νίστρουπ, επισημαίνοντας ότι οι επαφές μαζί τους ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την επιθυμία του να μετακομίσει στην Αθήνα.

«Ο βασικός λόγος που επέλεξα αυτή την ομάδα είναι ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κάτι καινούριο στην καριέρα μου. Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Ενθουσιάστηκα με το πρότζεκτ, με το μακροπρόθεσμο πλάνο που υπάρχει και όλα όσα θέλει να πετύχει η ομάδα.

Μίλησα με τον Στέφανο και η συνάντησή μας μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Είχα μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή, του οποίου οι ομάδες παίζουν ένα αρκετά ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας νέος, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος προπονητής. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ομάδα που μου ταίριαζε.

Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για όλους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στην καριέρα μου, έχω μάθει πολλά, συνεχίζω να μαθαίνω και προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Αυτό δεν θα αλλάξει εδώ. Μπορώ να λειτουργήσω ως μέντορας για κάποιους παίκτες, να αποτελώ παράδειγμα με την συμπεριφορά μου και φυσικά να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα.

Ήμουν στην Αθήνα για διακοπές και συναντήθηκα με τον Στέφανο. Για την ακρίβεια, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου άρεσαν οι ιδέες του και το όραμά του για την ομάδα. Ήταν μια πολύ θετική πρώτη γνωριμία. Στην συνέχεια έκανα την έρευνά μου. Μίλησα με άλλους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μου μετέφεραν την εμπειρία τους από την ομάδα. Έπειτα μίλησα με τον νέο προπονητή.

Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, η οποία μου δημιούργησε ένα πολύ θετικό συναίσθημα. Από την στιγμή που ήρθα εδώ, είναι όλα υπέροχα. Όλοι με έχουν υποδεχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία.

Είχα κι άλλες προτάσεις, από την Σαουδική Αραβία και γενικότερα από τη Μέση Ανατολή. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, όμως, όπως είπα, αυτό ήταν το πρότζεκτ που με ενθουσίασε περισσότερο. Αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Θέλω να έχω σημαντικό ρόλο και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η συζήτησή μου με τον προπονητή, αλλά και ο τρόπος που αγωνίζονται οι ομάδες του. Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια τους και μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζαν. Επιθετικό ποδόσφαιρο, ανάπτυξη από την άμυνα και συνεχείς κινήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που επέλεξα αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι έχει την προοπτική να πετύχει κάτι σημαντικό και θα ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας.

Μίλησα με τον Ντάβιντε, τον οποίον γνώριζα, όχι προσωπικά, αλλά επειδή είχαμε βρεθεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι. Μου είπε πολύ θετικά πράγματα για την εμπειρία του στην ομάδα μέχρι σήμερα. Είναι πολύ χαρούμενος. Αυτός με βοήθησε αρκετά. Μίλησα και με τον Ντέσερς, τον οποίον επίσης δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι, ενώ είχε φορέσει και την φανέλα της Φέγενορντ, όπου έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου βήματα.

Επίσης, μίλησα με τον Τόνι Βιλένα, με τον οποίον υπήρξα συμπαίκτης τόσο στην Φέγενορντ όσο και στην Εθνική. Μίλησα ακόμη με τον Μπαρτ Σένκεφελντ, με τον οποίον μεγαλώσαμε μαζί. Μπορεί να έχει αποχωρήσει από την ομάδα, όμως ήταν εδώ για αρκετά χρόνια. Όταν καλείσαι να πάρεις τέτοιες αποφάσεις, κάνεις την έρευνά σου, ώστε να είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις την σωστή. Όλοι μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα.

Η πίεση είναι κάτι με το οποίο είμαι συνηθισμένος. Έχω αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, έχω διεκδικήσει τίτλους και έχω παίξει με την Εθνική Ολλανδίας στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς μου και όσο περνούν τα χρόνια μαθαίνεις πώς να το διαχειρίζεσαι. Είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ο στόχος είναι πάντα η νίκη κι αυτό δεν αλλάζει.

Νιώθω τυχερός που αγωνίστηκα τα τελευταία 8 χρόνια σε έναν σπουδαίο σύλλογο, μια εξαιρετική ομάδα, με την οποία κατέκτησα αρκετούς τίτλους. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την προοπτική να πετύχει τους στόχους του και να κατακτήσει τίτλους. Ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας».