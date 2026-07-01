«Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

«Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη Δημοκρατία, ούτε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μας πάει πάρα πολύ πίσω».

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος ομόφωνα θα καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.