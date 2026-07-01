Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Μουντιάλ 2026, καθώς με τη μεταξύ τους συνεργασία έχουν ήδη συμμετοχή σε έξι γκολ, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο σχετικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Γαλλία επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός εκ των κορυφαίων φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με το επιθετικό της δίδυμο να κάνει τη διαφορά σε κάθε παιχνίδι.

Οι δύο αστέρες των «τρικολόρ» έχουν συνδυαστεί σε έξι τέρματα, επίδοση που αποτελεί πλέον την κορυφαία που έχει καταγραφεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για δίδυμο ποδοσφαιριστών.

𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 & 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 😲👏



They have now combined for 𝙎𝙄𝙓 𝙂𝙊𝘼𝙇𝙎 at the World Cup, the most 𝗘𝗩𝗘𝗥 recorded by a duo 🔗



🇦🇺 vs Australia: ⚽ for Mbappé, 🅰️ for Dembélé

🇵🇱 vs Poland: ⚽ for Mbappé, 🅰️ for Dembélé

🇮🇶 vs… pic.twitter.com/1uzdrjnXWL — 433 (@433) July 1, 2026

Με αυτό το επίτευγμα άφησαν πίσω τους τους Πολωνούς Άντζεϊ Σάρμαχ και Γκζέγκος Λάτο, οι οποίοι είχαν συνδυαστεί σε πέντε γκολ στο Μουντιάλ του 1974, αλλά και το γερμανικό δίδυμο των Μίχαελ Μπάλακ και Μίροσλαβ Κλόζε, που είχε φτάσει επίσης τα πέντε γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.