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Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Μουντιάλ 2026, καθώς με τη μεταξύ τους συνεργασία έχουν ήδη συμμετοχή σε έξι γκολ, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο σχετικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Γαλλία επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός εκ των κορυφαίων φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με το επιθετικό της δίδυμο να κάνει τη διαφορά σε κάθε παιχνίδι.

Οι δύο αστέρες των «τρικολόρ» έχουν συνδυαστεί σε έξι τέρματα, επίδοση που αποτελεί πλέον την κορυφαία που έχει καταγραφεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για δίδυμο ποδοσφαιριστών.

Με αυτό το επίτευγμα άφησαν πίσω τους τους Πολωνούς Άντζεϊ Σάρμαχ και Γκζέγκος Λάτο, οι οποίοι είχαν συνδυαστεί σε πέντε γκολ στο Μουντιάλ του 1974, αλλά και το γερμανικό δίδυμο των Μίχαελ Μπάλακ και Μίροσλαβ Κλόζε, που είχε φτάσει επίσης τα πέντε γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.