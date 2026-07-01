Η εικόνα της δεύτερης νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ αρχίζει να διαμορφώνεται, καθώς επτά από τις 16 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους.

Πρώτος το εισιτήριο για τους «16» σφράγισε ο Καναδάς, ενώ ακολούθησαν η Βραζιλία, η Παραγουάη και το Μαρόκο. Στην τρίτη ημέρα της φάσης των «32», η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και έκλεισε θέση για την αναμέτρηση με τη «Σελεσάο» στις 5 Ιουλίου.

Λίγο αργότερα, η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας με άνεση 3-0 της Σουηδίας, και θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη επίσης στις 5 Ιουλίου.

Το τελευταίο εισιτήριο της ημέρας κατέληξε στο Μεξικό, το οποίο αξιοποίησε την έδρα του στο «Αζτέκα», νίκησε 2-0 τον Ισημερινό και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς – Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη – Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία – Νορβηγία (5/7, 23:00)