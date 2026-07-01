Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Όνγκαρ, στην κομητεία Έσεξ στην Αγγλία, το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Έσεξ, το διθέσιο αεροσκάφος τύπου «Cessna» το οποίο πραγματοποιούσε μια σύντομη πτήση, έπεσε με σφοδρότητα σε χωράφι έξω από την οδό «Mill Lane».

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από το αεροδρόμιο «North Weald», που βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής.

Οι δύο επιβαίνοντες, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, ανασύρθηκαν νεκροί.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Διεύθυνσης Σοβαρών Εγκλημάτων Κεντ και Έσεξ, Μόργκαν Κρόνιν, δήλωσε ότι «το μικρό αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο North Weald για μια πτήση που αναμενόταν να είναι σύντομη».

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Independent.